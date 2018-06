LIBS on Tour

× Erweitern Foto: pixel2013, pixabay.com, gemeinfrei LIBS

Die Lesben Informations- und Beratungsstelle LIBS plant im Juni zwei Führungen. Am 17.6. geht’s zunächst in die Frankfurter Vergangenheit: auf dem Frankfurter Hauptfriedhof werden die Grabmäler politisch bedeutender Frankfurterinnen besichtigt und es gibt Wissenswertes über ihre Biografien zu erfahren. Auch andere wichtige Gedenkorte des Friedhofsgeländes werden besucht. Am 29.6. geht’s ins Hier und Heute: Die „Subtour“ ist ein Streifzug durch die klassischen und neueren Orte der Frankfurter Lesbenkultur.

17.6., Friedhofsführung, 16 – 18 Uhr, 29.6., Subtour, 19 – 23 Uhr, um Anmeldung wird gebeten, Infos über www.libs.w4w.net