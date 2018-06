marketPride und Pride@SAP - LGBT-Netzwerke

× Erweitern Foto: bjö LSBTIQ-Netzwerke

Verschiedene Branchen, „jung“ und „alt“, aber die Ziele sind die gleichen: Die LGBT*-Netzwerke von Deutsche Börse und SAP stellen sich vor.

marketPride – das Mitarbeiternetzwerk der Deutschen Börse AG

Das Netzwerk „marketPride“ wurde im September 2015 von 10 queeren Kolleg_innen der Deutschen Börse AG gegründet, um schwindender Akzeptanz im Unternehmen entgegenzuwirken. Dank der Unterstützung von vielen Mitarbeiter_innen der Deutschen Börse AG konnte das Netzwerk wachsen und für Sichtbarkeit im Unternehmen sorgen. Somit ist auch eine Gemeinschaft gewachsen, die einen regen geschäftlichen sowie auch privaten Austausch ermöglicht. marketPride organisiert hierfür regelmäßig zu Aktionstagen wie dem IDAHOT, dem CSD oder dem World-Aids-Day Infostände und Spendenaktionen. Ebenfalls werden Stammtischtreffen für den Informationsaustausch sowie eine Newsseite rund um Aktionen und Events geführt. Das Netzwerk sieht sich auch als Berater und Anlaufstelle für alle Mitarbeiter_innen, Manager und die Personalabteilung in Sachen LGBT*IQ-Themen. marketPride möchte die Finanzwelt bunter mitgestalten und freut sich auf die kommenden Herausforderungen, die auch die queere Community stärken.

Kontakt: marketPride@deutsche-boerse.com

Pride@SAP – das Mitarbeiter-Netzwerk von SAP

Das Netzwerk wurde im Jahre 2001 als „HomoSAPiens“ von Mitarbeiter_innen der SAP in Walldorf gegründet und ist damit eines der ältesten LGBT*IQ-Netzwerke in Deutschland. Pride@SAP ist in Niederlassungen in fast 30 Ländern weltweit aktiv. Die Auseinandersetzung mit der lokalen, teilweise restriktiven Gesetzgebung ist oft eine Herausforderung. Damit die regionalen Gruppen auch gemeinsame Ziele voranbringen, werden diese global definiert und dann lokal umgesetzt, wobei jeder Gruppe ausreichend Spielraum für eigene Aktivitäten bleibt.

Pride@SAP setzt sich auch für die individuelle Unterstützung von LGBT*IQ-Kolleg_innen im beruflichen Alltag ein und nimmt an mehreren LGBT*IQ-Konferenzen wie PROUT AT WORK oder Out&Equal, Technology Summits wie #UNIT und Lesbians who Tech sowie Leadership Programmen wie dem RAHM Leadership Contest teil. Für unsere Transgenderkolleginnen und -kollegen haben wir Best-Practices-Guidelines erstellt und arbeiten mit der Personalabteilung daran, die Umsetzung stetig weiter zu entwickeln. Das Projekt „genderneutrale Toiletten“ etwa, für das vorhandene Behindertentoiletten umbenannt wurden, führte zu spannenden Diskussionen.

Kontakt: pride@sap.com