Sex und Drogen – für einige Menschen hat diese Kombination einen hohen Stellenwert bei der Auslebung ihrer Sexualität. Da das Phänomen in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen hat, hat die AIDS-Hilfe Frankfurt reagiert und klärt mit gesonderten Beratungsangeboten über ChemSex auf. Neben einer Gesprächsgruppe, die sich einmal wöchentlich zum offenen Austausch von Informationen, Erfahrungen und Risiken trifft, gibt es die Info-Reihe „Let’s talk about ChemSex“, die ein offenes Forum bietet, das neben der Möglichkeit zur Diskussion auch Aufklärung über Risiken von Drogengebrauch im Zusammenhang mit sexuell übertragbaren Krankheiten beinhaltet. Zwei Veranstaltungen der Reihe „Let’s talk about Chemsex“ gab es bereits im Switchboard und in der bASIS, die dritte findet im August im Stall statt. Als Referent*innen sind Dr. Martin Viehweger von der Praxis Cortes in Berlin und Kitty Bambule von den Love Rebels Frankfurt vor Ort. Der Eintritt ist frei, auch Frauen sind zur Veranstaltung willkommen.

1.8., Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 19 Uhr, www.frankfurt-aidshilde.de