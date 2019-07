Lesbischer Stadtspaziergang

× Erweitern Foto: lapping, pixabay.com, gemeinfrei Stadtspaziergang Frankfurt

Die Lesben Informations- und Beratungsstelle LIBS lädt zum kurzweiligen Stadtspaziergang zur Geschichte von Lesben in Frankfurt. Der Rundgang führt zu Plätzen, Denkmälern und ehemaligen Wohnorten bekannter und weniger bekannter Frauen und Lesben, die in Frankfurts Geschichte ihre Spuren hinterlassen haben. Die Tour endet in einem Café mit historisch-feministischem Hintergrund, wo man sich bei einem Getränk über das Erlebte austauschen kann. Wo das sein wird? Selbst rausfinden und teilnehmen! Das LIBS bittet um vorherige Anmeldung über info@LIBS.w4w.net oder Tel 069 282883.

2.8., Treff im LIBS, Alte Gasse 38, Frankfurt, 19 Uhr, www.libs.w4w.net