LADS – Antidiskriminierungsarbeit in Baden-Württemberg

Seit Anfang November gibt es in Stuttgart die baden-württembergische Antidiskriminierungsstelle, kurz „LADS“. Sie soll ab sofort allen Menschen offenstehen, die von Diskriminierung betroffen sind. LADS bietet unbürokratische Beratung und Informationen. Mit einem Festakt eröffnete der baden-württembergische Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha die Antidiskriminierungsstelle. „Engagement gegen Diskriminierung bedeutet zugleich Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagte der Minister. „Denn nur in einem Land, in dem alle Menschen über gleichberechtigte Teilhabemöglichkeiten verfügen, besteht Vertrauen in die Demokratie“.

LADS – Antidiskriminierungsstelle des Landes Baden-Württemberg im Ministerium für Integration und Soziales, Else-Josenhans-Str. 6, Stuttgart, www.antidiskriminierungsstelle-bw.de,www.lads-bw.de