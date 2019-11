× Erweitern Foto: Marcel Götz Kunst tut gut KOSIMA

Mit der Reihe „Kunst tut gut“ veranstaltet KOSI.MA, das Kompetenzzentrum zu sexuell übertragbaren Infektionen, seit sechs Jahren anlässlich des Welt-AIDS-Tags eine erfolgreiche Kunst-Auktionsreihe, die als beliebte Veranstaltung inzwischen fest zum Dezember-Terminkalender gehört und deren Erlöse zu Gunsten der Informationsstelle gehen.

In Kooperation mit dem Congress Center Rosengarten, dem Künstlerbund Rhein-Neckar und dem Fotografen Norbert Guthier geht die Auktion am 1.12. in die sechste Runde. Unter den Hammer kommen Werke aus den Sparten Malerei, Fotografie und Skulptur von regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern. Oliver Krätschmer von der Freien Universität Berlin gibt den Auktionator. Das Auktionsgut kann auf der KOSI-MA-Website vorab angeschaut werden und ist am Tag der Versteigerung ab 12 Uhr zur Vorbesichtigung im Rosengarten freigegeben.

1.12., Rosengarten, Rosengartenplatz 2, Mannheim, 14 Uhr (Vorbesichtigung ab 12 Uhr), www.kosima-mannheim.de