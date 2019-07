× Erweitern Foto: djedj, pixabay.coom, gemeinfrei Statue

Am CSD-Wochenende lädt der Jerome Shop zum langen Naked-Special; unter dem Motto „Show me yours, I’ll show you mine“ fallen im Jerome-Kino alle Hüllen – feel free and let loose!

19. – 21.7., Jerome Shop, Elbestr. 17, Frankfurt, 19.7. ab 18 Uhr, 20.7. ab 19 Uhr, 21.7. ab 12 Uhr