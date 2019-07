It’s Showtime: Die CSD-Hauptbühne!

× Erweitern Moritz Thurau Jonas Hahn DJ Jonas Hahn

Drei Tage lang bietet die CSD-Hauptbühne ein abwechslungsreiches Programm auf dem Festplatz Konstablerwache: DJ-Sets wechseln sich mit Polit-Talks, Drag-Shows und musikalischen Live-Acts ab.

Die drei Tage setzen unterschiedliche Sound-Schwerpunkte: Der Freitag steht unter dem Motto Pop, Rock, Indie und Underground-Sounds, am Samstag gibt’s Hits und Dancefloor, am Sonntag 80er, 90er, Schlager, Deutsch-Pop und Soul – jeder Tag bietet Highlights!

Die Haupt-Acts der Showbühne Konstablerwache

Diese Jungs von planet radio rocken ab 22 Uhr die Konsti: Jonas Hahn, Moderator, DJ, Produzent und eine Hälfte des DJ-Duos „Takedown“, lässt mit House und Urban die Hosen flattern. Auch Kollege Mark Hartmann gibt Gas: Ob als Moderator, DJ oder Host der monatlichen „Pure Gay Clubbing“-Party ist er Trendsetter in Sachen Musik.

Samstag: Laing

Mit ihrem frechen Über-Hit „Morgens immer müde“ gelang dem Quartett Laing Anfang 2013 ein Deutsch-Pop-Überraschungserfolg. In diesem Jahr beweisen sie mit ihrem dritten Album „Fotogena“, dass sie keinesfalls musikalische Eintagsfliegen sind. Smart, poetisch und trotzdem voll auf die Zwölf!

Sonntag: Whigfield

Mit ihrem Hit „Saturday Night“ aus dem Jahr 1994 hat die sympathische Dänin Sannie Carlson alias Whigfield Popmusikgeschichte geschrieben – ihre erste Single verkaufte sich millionenfach und brachte ihr einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde als erste Künstlerin, deren Debütsong direkt auf Platz eins der britischen Charts stürmte; es folgte eine 10-jährige Karriere mit weiteren globalen Pophits.

Am Samstag wird der CSD außerdem von einer Vertreterin oder einem Vertreter der Stadt offiziell von der Hauptbühne aus eröffnet, und auch der Polit-Talk darf dabei nicht fehlen.

Traditionell verstummt der gesamte CSD-Festplatz und der Basar der Vielfalt am CSD-Samstag um 18 Uhr für fünf Minuten zur Schweigeminute, um an all diejenigen zu denken, die in diesem Jahr den CSD nicht mitfeiern können.

Schwarze Ballons steigen in den Himmel und mit einem sachten Saxophonsolo endet die Schweigeminute. Ein ergreifender und intensiver Moment.

