Infobar: Martin Dannecker

× Erweitern Foto: Doris Belmont Martin Dannecker

Martin Dannecker hat unter dem Titel „Fortwährende Eingriffe“ seine Aufsätze, Reden und Vorträge der vergangenen 40 Jahre zum Thema HIV und Aids gesammelt; Dannecker sieht sich als Verfechter sexueller Freiheit und dokumentiert in seinen Texten, wie die Angst vor Aids seit den 80er Jahren moralisierend und sexualfeindlich missbraucht wurde – und wie diese Mechanismen bis heute funktionieren, selbst in einer Zeit, in der eine HIV-Infektion behandelbar ist.

Das Buch „Fortwährende Eingriffe“ ist im Verlag Männerschwarm erschienen, in der Reihe „Infobar“ der AIDS-Hilfe Darmstadt macht Danneckers Lesereise Station im queren Zentrum.

28.11., Queeres Zentrum, Kranichsteiner Str. 81, Darmstadt, 18 Uhr, www.vielbunt.org/queeres-zenturm-darmstadt.de