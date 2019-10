Info*bar Darmstadt

× Erweitern Foto: Nicholas Swatz, pexels.com, gemeinfrei InfoBar Darmstadt

In Kooperation mit vielbunt und „Hessen ist geil“ lädt die AIDS-Hilfe Darmstadt in regelmäßigen Abständen zur Info*bar im Queeren Zentrum Darmstadt. Die Themen des lockeren Infoabends mit Vorträgen, Lesungen und Diskussionen sind bunt gemischt und beschäftigen sich im weitesten Sinne mit sexueller Gesundheit, aber auch Queerpolitisches kommt zur Sprache.

Zum Beispiel beim Vortrag „Die sexplosive Lesbenbewegung“, den Ines Hoehne vom Berliner Shop „Sexclusivitäten“ am 24.10. hält; sie diskutiert die politische Bedeutung von vielfältiger lesbischer Sexualität und fragt, wie Emanzipation lustvoll und safe gestaltet werden kann.

Dr. Alexander Bodtländer von der Frankfurter „Praxis im Nordend“ wird am 31.10. die drei Säulen der momentanen Präventionsleitlinie, PrEP, Kondom und U=U („Unter der Nachweisgrenze = Unübertragbar“), vorstellen, in Relation zueinander setzen und mit dem Publikum die wichtigsten Fragen dazu diskutieren.

Weitere Themen der Info*bar sind „Trans* und Recht“ am 7.11., eine Lesung mit dem Sexualwissenschaftler und Aktivisten Martin Dannecker am 28.11. sowie ein Vortrag über den Dyke*March am 12.12.

24. und 31.10., Queeres Zentrum, Kranichsteiner Str. 81, jeweils 18 Uhr, www.vielbunt.org, www.hessen-ist-geil.de, www.darmstadt.aidshilfe.de