IDAHOBIT* im GAB-Land

× Erweitern Foto: TuendeBede, pixabay.com, gemeinfrei IDAHOBIT-Region-GAB

Auch in Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Hanau und Stuttgart gibt es am 17.5. Aktionen zum Internationalen Tag gegen Homophobie

IDAHOBIT* in Mainz

Die Bar jeder Sicht ist das Zentrum der Mainzer Aktivitäten zum Internationalen Tag gegen Homo- Bi- Inter*- und Trans*-Phobie. Bereits vor dem 17.5. gibt es eine Reihe von interessanten Veranstaltungen zu queeren Themen: Am 8.5. ab 19 Uhr der Vortrag „Progressive Männlichkeit“ von Muriel Aichberger, Münchner Coach für Diversity, Gleichheit

Foto: gagbnomn, pixabay.com, gemeinfrei IDAHOBIT-Mainz

und Inklusion. Am 11.5. wird unter dem Titel „Europa – weiterhin eine starke Stütze für LSBTI?“ der aktuelle Stand der europäischen Queerpolitik mit Blick auf die Europawahl erläutert. Das Schulprojekt SCHLAU lädt am 12.5. zu einem offenen Workshop, und am 16.5. zeigt der Vortrag „Das ist doch nur eine Phase“ welche negativen psychischen Folgen die Ablehnung von Bisexuellen haben kann; als Referentin kommt Dr. Renate Baumgartner vom Zentrum für Gender und Diversitätsforschung der Uni Tübingen nach Mainz.

Am eigentlichen IDAHOBIT*, dem 17.5., gibt es den traditionellen Marsch zum Wiesbadener Marktplatz mit zuvor in der Bar jeder Sicht befüllten Luftballons; auf dem Marktplatz wird es dann um 18 Uhr eine Kundgebung geben.

Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.sichtbar-mainz.de

× Erweitern Foto: janeb13, pixabay.com, gemeinfrei IDAHOBIT-RheinNeckar

IDAHOBIT* in Rhein-Neckar

Der CSD Rhein-Neckar informiert ab 15 Uhr am Rathaus Center Ludwigshafen über den aktuellen Stand der LGBTIQ*-Rechte weltweit. Um 18 Uhr wird es dort außerdem eine Kundgebung geben.

17.5., Rathaus Center, Rathausplatz 1, Ludwigshafen, ab 15 Uhr, Kundgebung 18 Uhr, www.csd-rn.de

× Erweitern Foto: chris keller, pixabay.com, gemeinfrei IDAHOBIT-Wiesbaden

IDAHOBIT* Wiesbaden

Der IDAHOBIT in Wiesbaden fällt in diesem Jahr zusammen mit dem Start der queeren Kulturwoche von Warmes Wiesbaden, dem CSD Wiesbaden und dem Kulturzentrum Schlachthof. Der IDAHOBIT* wird in diesem Jahr vom Verein Warmes Wiesbaden und der AIDS-Hilfe Wiesbaden organisiert.

Von 15:30 bis 16:45 lädt die Stadt zum Regenbeogenempfang ins Rathaus, um 17:30 Uhr wird es eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie auf dem Mauritiusplatz geben, inklusive Bluftballonaktion. Im Anschluss kann man sich entweder für das Get together mit anschließender Party oder das Eröffnungskonzert mit Stereo Total entscheiden; beides findet im Kulturzentrum statt. Mehr Infos zum Kulturfestival auf Seite 16.

17.5., Empfang Rathaus, Schlossplatz 6, 15:30 Uhr, Kundgebung auf dem Mauritiusplatz, Wiesbaden, 17:30 Uhr, Get together, Party und Konzert im Kulturzentrum Schlachthof, Murnaustr.1, ab 20 Uhr

www.schlachthof-wiesbaden.de/queere_kulturwoche.html, www.warmes-wiesbaden.de

× Erweitern Foto: bjö IDAHBOITA-Darmstadt

IDAHOBIT* Darmstadt

Der Verein vielbunt lädt zur Kundgebung auf dem Luisenplatz und ab 23 Uhr zur „Schrill und Laut“-Party im Schlosskeller; unter dem Motto „Stesso Sesso Eccesso“ wecken Signora Rosa Opossum und Mariano Celentano den Italiener in uns.

17.5., Luisenplatz, Darmstadt, 18 Uhr, www.vielbunt.org

× Erweitern Foto: bjö IDAHOBITA-Hanau

IDAHOBIT* Hanau

Mit einem Infostand informiert Queer Hanau e.V. auf dem Freiheitsplatz in Hanau; dabei blickt die Gruppe nicht nur auf die internationale Lage der Rechte für LGBTIQ*, sondern erinnert an die Opfer homophober Gewalt. Und obwohl in Europa Homosexualität größtenteils nicht mehr strafbar ist, sind auf der gesellschaftlichen Ebene Homo- und Transphobie immer noch weit verbreitet: „Das fängt in unmittelbarer Nachbarschaft an, und macht auch nicht vor dem Arbeitsplatz halt“, meint der Verein.

17.5., Freiheitsplatz, Hanau, 11 – 18 Uhr, www.queer-hanau.de

× Erweitern Foto: 42 North, pexels.com, gemeinfrei IDAHOBIT-Stuttgart

IDAHOBIT* Stuttgart

Der IG CSD Stuttgart e.V. und der LSVD Baden-Württemberg setzen auf Kommunikation und Diskussion am gemeinsamen Infostand auf der Königsstraße. Hier werden nicht nur die Hintergründe des IDAHOBIT* erklärt, es gibt auch allgemeine Aufklärung zum Thema Homo- und Transphobie sowie eine Erläuterung der weltweiten Lage der LSBTTIQ*-Rechte – ein Blick auf Diskriminierung und Verfolgung bis hin zur Todesstrafe.

Ab 17:45 Uhr trifft man sich auf dem Kronprinzenplatz zur Kundgebung mit verschiedenen Redebeiträgen und der traditionellen Luftballonaktion: „Als Zeichen der Erinnerung sowie der eindringlichen Mahnung, frei nach dem Motto: Wir lassen gemeinsam Homophobie sowie Transphobie fliegen und die gesellschaftliche Akzeptanz steigen“, sagen die Veranstaltenden.

17.5., Infostand Königsstraße, Höhe Büchsen-/Schulstraße, 11 – 19 Uhr, Kundgebung und Luftballonaktion ab 17:45 Uhr am Kronprinzenplatz Höhe Büchsenstraße, Stuttgart, www.csd-stuttgart.de, www.ba-wue.lsvd.de