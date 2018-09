HIV und Recht

× Erweitern Foto: geralt, pixabay.com, gemeinfrei HIVRecht

Die Infoveranstaltung der AIDS-Hilfe Mainz in Kooperation mit dem „HIV and your body“-Projekt der Pharmafirma Gilead widmet sich den rechtlichen Fragen, die sich aus einer HIV-Infektion ergeben können: Wie hält man es mit der Mitteilungs- und Schweigepflicht? Welche Versicherungen darf ich abschließen? Hat HIV Einfluss auf meine Sozialleistungen? Als Referenten sind Annette Piecha vom Kompetenznetz HIV/AIDS e.V. und der Wiesbadener Rechtsanwalt Dominic Kaiser vor Ort.

27.9., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr,www.aidshilfemainz.de