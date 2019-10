Hepatitis, HIV und Ernährung

× Erweitern Foto: Вадим Маркин, pexels.com, gemeinfrei Ernährung

Die AIDS-Hilfe Mainz lädt am 29. und 30.10. zu zwei Infoabenden an zwei Orten.

Am 29.10. steht im KISS die Hepatitis C im Fokus. Seit 2015 vereinfachen neue Medikamente die Heilung der Lebererkrankung; Anette Piecha vom Kompetenznetz HIV/AIDS e.V. erklärt außerdem die Übertragungswege und welche Risiken bei einer unbehandelten Hepatitis entstehen.

Am 30.10. geht es in der Bar jeder Sicht um „HIV und Ernährung“. Sylvia Becker-Pröbstel, Ernährungswissenschaftlerin der Landesärztekammer Hessen, und Anette Piecha erklären, wie die richtige Ernährung bei einer HIV-Therapie präventiv vor Folgeerkrankungen an Herz, Leber und Nieren schützend unterstützen kann und wie man gegen Nebenwirkungen der Medikamente vorgehen kann.

29.10., KISS, Parcusstr. 8, Mainz, 18:30 Uhr

30.10., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr,

www.aidshilfemainz.de