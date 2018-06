Happy Birthday Switchboard!

× Erweitern Foto: bjö Switchboard-AuroaDeMeehl

Das Infocafé der AIDS-Hilfe Frankfurt feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen – und kann dabei stolz auf seine Geschichte blicken! Denn mit seinem umfangreichen Angebot an Kultur-, Info- und Party-Veranstaltungen, als Ort des „MainTest“, dem HIV- und STI-Test- und Beratungsangebot der AIDS-Hilfe, sowie als allgemeiner Café-Treff zum Klönen und Kuchenessen ist das Switchbaord eine echte Frankfurter Szene-Institution, die zum größten Teil auf ehrenamtlicher Basis beruht. Beliebt ist zum Beispiel die Talent-Show „Offene Bühne“, die im Juni ein letztes Mal vor der Sommerpause an den Start geht; wie immer sind alle Talente und Nachwuchssternchen aufgerufen, etwas zu singen, zu tanzen, Kaninchen im Hut verschwinden zu lassen oder was man sonst noch so auf der Bühne treiben kann. Zum Jubiläum wird es außerdem über die kommenden Monate hinweg gleich mehrere Veranstaltungen geben. Den Auftakt macht am 30.6. die Abteilung SWITCH-Kultur mit einem Konzert des Darmstädter Vintage-Showgirls und Travestie-Imitatorin Aurora DeMeehl. Glückwunsch!

16.6., Offene Bühne, Showstart 21 Uhr, Infos und Anmeldungen überoffenebuehnefrankfurt@arcor.de

30.6., Happy Birthday mit Aurora DeMeehl ab 20 Uhr, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, www.switchboard-ffm.de