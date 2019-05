× Erweitern Foto: Sabine Imhof GrueneSosseFestival

Beliebt wie eh und je ist das Grüne Soße Festival auf dem Frankfurter Roßmarkt: An sieben Abenden präsentieren jeweils sieben Gastronomen ihre Variante des Frankfurter Nationalgerichts, das Publikum ermittelt den jeweiligen Tagessieger. Alle Tagessieger treten zum großen Finale am Festival-Samstag erneut gegeneinander an, um die beste Grüne Soße 2019 zu küren. Täglich wechselnde Frankfurter Showacts von Bäppi über Woody Feldmann bis Johannes Scherer begleiten den Contest im Festzelt.

Wer kein Ticket mehr für die Abendshows ergattern konnte, kann sich trotzdem am Grüne Soße Festival erfreuen: Rund um das Festzelt findet vom 10. bis 18.5. tagsüber ein bunter Markt statt – mit internationalen Essens- und Getränkeständen; hier werden auch allerlei exotische Grüne Soße-Kreationen angeboten, zum Beispiel Sushi mit Grüner Soße oder italienische Spezialitäten mit Grüner Soße. Mit zwei Open-Air Showbühnen auf dem Roßmarkt und der Hauptwache ist außerdem für Entertainment auf dem Grüne Soße Markt gesorgt.

11. – 18.5., Grüne Soße Festival, Roßmarkt, Grüne Soße Markt auf dem Roßmarkt und Hauptwache, täglich von 11 bis 20 Uhr, www.gruene-sosse-festival.de