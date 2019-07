× Erweitern Foto: PLUS Grillfest PLUS

Community Open-Air: Beim „Grillfest am anderen Ufer“ lädt das Team von PLUS jedes Jahr die Mannheimer Szene zum lockeren Beisammensein auf den Uferwiesen am Neckar. Für Getränke, Gegrilltes und Gebackenes ist gesorgt, dazu kommen ein DJ und ein Cocktailstand für die richtigen Umdrehungen. Nicht verpassen!

20.7., Neckarwiese Kurpfalzbrücke (unterhalb Alter Bahnhof), Mannheim, 16 Uhr, www.plus-mannheim.de