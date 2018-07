× 1 von 2 Erweitern Foto: PLUS Grillfest × 2 von 2 Erweitern Foto: PLUS Grillfest Prev Next

Entspannt am Neckarufer chillen, mit leichtem Grillgeruch in der Luft und jeder Menge fröhlicher Menschen am Boden: Das Grillfest am anderen Ufer, organisiert und zu Gunsten von PLUS, ist ein lässiges Sommerfest mit der Mannheimer Community. Neben Grillgut, Getränken und einer Cocktail-Bar gibt’s auch frischen Kuchen und eine Tombola mit tollen Preisen. Wer möchte, kann sich sogar sportlich beim Fußballturnier des mvd und „Xanthippe springt im Quadrat“ betätigen.

7.7., Neckarwiese unter der Kurpfalzbrücke, Brückenstr. 1, Mannheim, 16 bis 23 Uhr,www.plus-mannheim.de