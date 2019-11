Grüne Soße Festival: Stichtag 15.11.

× Erweitern Foto: Tim Wegner Grüne Soße Festival

Sieben Kräuter müssen es sein, sieben Grüße Soße Varianten von sieben Gastronomen werden an sieben Abenden vom Publikum im Festzelt auf dem Frankfurter Roßmarkt getestet, um die finalen Soße-Könige zu ermitteln.

Die Gastgeber Anton LeGoff, Timo Becker und Hilde aus Bornheim führen durchs Programm mit sieben, täglich wechselnden Liveacts; mit dabei sind Lizzy Aumeier, die U-Bahnkontrollöre, Maddin Schneider, Bodo Bach, Bäppi La Belle, Woody Feldmann und Tamika Campbell.

Das Grüne Soße Festival ist Kult, und weil die Plätze im Festzelt in Nullkommanichts ausgebucht sind, startet der Vorverkauf für die Saison 2020 (9. – 16.5.) bereits im November 2019; ein Schelm, der jetzt auf den den 7.11. als Stichtag tippt, liegt falsch – der VVK startet am 15.11. in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr.

Mehr Infos über www.gruene-sosse-festival.de