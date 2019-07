Gottesdienste zum CSD

× Erweitern Foto: kleinesonne_de, pixabay.com, gemeinfrei Dom Frankfurt

Das CSD-Wochenende in Frankfurt wird in diesem Jahr von drei Gottesdiensten begleitet am 19., 20. und 21.7. begleitet.

Zum Eröffnungsgottesdienst des CSD-Wochenendes laden die christlichen LGBTIQ*-Gruppen Rhein/Main unter dem Motto „50 Jahre Stonewall und das Geschenk der Freiheit“ am CSD-Freitag in die Kirche St. Bernhard.

Am CSD-Samstag gibt es einen Abendmahl-Gottesdienst mit Imbiss der „Projektgemeinde nicht nur für Lesben und Schwule“ in der Gethsemanekirche; das Motto: „Rede von der Hoffnung in dir“.

Am CSD-Sonntag findet der traditionelle ökumenische Gottesdienst zum Gedenken an die an Aids Verstorbenen im Dom Frankfurt statt, mit Pfarrerin Sabine Fröhlich vom schwullesbischen Konvent der EKHN und Pfarrer Matthias Struth, Seelsorger im Haus 68 der Uniklinik. Musikalische Gestaltung: Markus Meurer an der Orgel.

19.7., Kirche St. Bernhard, Koselstr. 11 – 13, Frankfurt, 20 Uhr, www.psk-ffm.de, www.lsgg.org

20.7., Gethsemanekirche, Eckenheimer Landstr. 90, Frankfurt, 18 Uhr, www.projektgemeinde-frankfurt.de

21.7., Dom, Domplatz 1, Frankfurt, 16 Uhr