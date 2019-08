Gepflegte Zähne – mehr als bloß ein optischer Effekt

× Erweitern Foto: bajwa-kollegen.de Bajwa

Ein gesundes Gebiss sieht nicht nur gut aus, es wirkt sich auch positiv auf das ganzheitliche Wohlbefinden des Körpers aus, umgekehrt zeigen sich Störungen bei den Zähnen und Zahnfleisch oftmals in Symptomen wie Schulter-, Kopf- oder Nackenschmerzen oder in der Verschlechterung des allgemeinen Gesundheitszustands wie Diabetes, Herzerkrankungen oder ähnlichem. Daher sollte der Gang zum Zahnarzt auch im Sinne einer allgemeinen Gesundheitsvorsorge wichtig sein und für niemanden ein Problem darstellen: Eine individuelle wie intensive Beratung, schonende Behandlungsmethoden und die Zuwendung bei besonders ängstlichen Patienten gehören in der Praxis für Implantologie und Zahnheilkunde Bajwa & Kollegen zum Alltag. Ein Gespräch mit M.Sc. Muzafar Bajwa.

Heutige Zahnmedizin geht generell sehr schonend vor, so auch in ihrer Praxis.

Ja, wir versuchen vor allem konservativ, dass heißt zahnerhaltend zu arbeiten. Der Zahnersatz sollte immer die letzte Möglichkeit der Behandlung sein. Ebenso versuchen wir so wenig chirurgische Eingriffe wie möglich vorzunehmen; auch hierbei gehen wir möglichst zahnerhaltend vor.

Die Laser Therapie bietet sich für einige Behandlungen als schonende Alternative zum Skalpell an.

Bei Zahnersatz empfehlen wir immer den sogenannten „festen Ersatz“. Diesen gibt es natürlich auch zum Herausnehmen, aber durch eine richtige Verankerung im Kiefer macht er sich im Mund nicht selbständig und garantiert so eine viel bessere Tragequalität und Alltagstauglichkeit. Wir besprechen dies und erklären die verschiedenen Möglichkeiten ausführlich der Patientin oder dem Patienten, damit man sich ein genaues Bild davon machen kann, um eine eigene Entscheidung zu treffen. Außerdem geben wir im Rahmen unserer Prophylaxeberatung nützliche Informationen zur richtigen Zahnpflege – für Kinder wie für Erwachsene!

Kosmetische Eingriffe wie Zahnbleaching gehören auch zum Angebot der Praxis; wie verfahren Sie damit?

Das kommt drauf an, um welche Verfärbungen es sich handelt. Bei Auflagerungen von Farbstoffen wie Tee, Kaffee oder Nikotin oder bei Verfärbungen durch Medikamente können in der Regel mit einer professionellen Zahnreinigung entfernt und die Zähne so um einige Nuancen aufgehellt werden. Bei stärkeren Verfärbungen geht dies nur mit Bleaching. Die neuen Verfahren schädigen die Zähne dabei nicht. Bleaching sollte aber immer unter professioneller Aufsicht in einer Zahnarztpraxis angewandt werden um anschließende Probleme wie die Hypersensibilität der Zähne auszuschließen. Wissen sollte man auch, dass eine regelmäßig durchgeführte professionelle Zahnreinigung die Zähne nicht nur aufhellen kann, sondern auch zur Zahngesundheit beiträgt.

Wie lange hält ein Zahnbleaching an?

Zwischen einem und fünf Jahren, das hängt aber immer davon ab welche Ess- und Lebensgewohnheiten die Person hat und sich so neue Ablagerungen und Verfärbungen bilden können.

Viele Menschen haben Angst vorm Zahnarzt ...

Ja, das stimmt. Manche gehen daher gar nicht zum Zahnarzt oder nur dann, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Wir nehmen uns für diese Patientinnen und Patienten besonders viel Zeit, denn das ist eine Sache, die mit Vertrauen zu tun hat. Und das bekommt man nur durch lange Gespräche. Einige sprechen ihre Angst direkt an, andre versuchen Helden zu spielen, aber man merkt als Arzt, ob jemand Angst hat. Wie gesagt, auch da nehmen wir uns viel Zeit.

HIV-Patienten sammeln leider immer wieder schlechte Erfahrungen mit Zahnärzten, sie werden als Patientin oder Patient nicht angenommen oder seltsam behandelt ...

Das kommt von der Unsicherheit im Umgang mit HIV. Wir behandeln jede Patientin und jeden Patienten gleich und stellen grundsätzlich sicher, dass alle Desinfektions- und Hygienemaßnahmen jedes Mal korrekt vorgenommen werden. Da machen wir keinen Unterschied, ob jemand HIV hat oder nicht oder ob wir davon wissen oder nicht.

