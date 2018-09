Gays in the Kitchen – kochen mit Mirko Reeh!

× 1 von 2 Erweitern Foto: Mirko Reeh GaysInTheKitchen-MirkoReeh × 2 von 2 Erweitern Foto: Mirko Reeh GaysInTheKitchen-MirkoReeh Prev Next

In seinen Kochkursen verrät der Frankfurter Promikoch Mirko Reeh Tricks und Kniffe aus der Profi-Küche. Für sein erstes „Gays in the Kitchen“-Event am 28.9. wird das Kochstudio in Frankfurt-Bornheim zur Party-Location für Gays and Friends – natürlich im gepflegten und gehobenen Ambiente: Stilecht gekleidet in original Miko Reeh Kochschürzen kochen die teilnehmenden Gays und Friends zusammen mit Mirko persönlich ein Menü mit sechs verschiedenen Gängen, dazu werden die passenden Weine und Softdrinks gereicht. Ab 22 Uhr steigt World Club Dome-DJ Chris Wacup mit ein und sorgt für den passenden Party-Soundtrack. Noch gibt es einige wenige Restplätze für die Kochparty am 28.9. – am besten gleich buchen!

28.9., Küchenparty-Special Gays and Friends, Kochschule Mirko Reeh, Wiesenstr. 33, Frankfurt, 19 – 1 Uhr, Infos und Anmeldung überwww.mirko-reeh.com/kochkurse