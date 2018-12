Galileo Weihnachts- und Silvestersauna

× Erweitern Foto: Galileo Sauna

Schmuddelwetter muss keine schlechte Laune bringen: Für ausgedehnten Saunaspaß an kalten Wintertagen bietet die Mannheimer Galileo Sauna an Weihnachten und Silvester extralange Öffnungszeiten: Am 24.12. bleibt die Sauna zwar geschlossen, dafür gibt’s vom 25.12. ab 13 Uhr bis zum 27.12. 1 Uhr 36 Stunden Non-Stop-Saunaspaß. Auch an Silvester wird gefeiert: Vom 31.12. ab 13 Uhr bis 2.1. 1 Uhr gibt’s ebenfalls das 36-Stunden-Non-Stop-Special. Beides tut gut!

Galileo City Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de