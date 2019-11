× Erweitern Foto: Holger Sà Galia Brener Charity Sale

Galia Brener ist Designerin, Bloggerin und Influencerin in Personalunion. In Fashion-Kreisen ist die gebürtige Kanadierin vor allem für ihre #gBag bekannt: Eine Handtasche in edlem Design, die nicht nur schick aussieht, sondern mit ihrem durchdachten Innenleben ein mehr als praktisches Accessoire für den Alltag und stilvollen Auftritt ist.

Am 23.11 und 14.12. lädt Galia Brener zur exklusiven Charity-Sale-Party ihrer #gBag in der coolen Sullivan Bar. Von 10 bis 17 Uhr gibt’s hier Drinks und den exklusiven 50%-Rabatt auf alle Taschen. Teile der Erlöse gehen an die AIDS-Hilfe Frankfurt.

Auch Szeneprominenz wie Electra Pain oder Vanessa P. sind interessiert am Event – also nichts wie hin!

23.11. und 14.12., Sullivan Bar, Kaiserstr. 12, Frankfurt, 10 – 17 Uhr, www.sps-brand.com, www.frankfurt-aidshilfe.de, #gBag Charity Sale