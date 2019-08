GAB Covermodel 2019 - Das Voting ist beendet

× Erweitern Foto: bjö GAB Covermodel 2019 - Voting Ex-GAB-Covermodel Sascha und Jessica Walker drücken die Daumen!

Auch in diesem Jahr war das Foto-Casting zum GAB-Covermodel nach wie vor die beliebte CSD-Aktion des GAB Magazins. Egal ob Butch, Bitch, Bär oder Supermodel: Über 70 Teilnehmende zählt unser Casting – und die Leserinnen und Leser haben ihre Stimmen für ihre Favoriten abgegeben. Nun werden die Ergebnisse ermittelt!

Derjenige Kandidat oder die Kandidatin, die die meisten Stimmen bekommt, wird GAB Covermodel 2019.

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller, der bereits einige GAB-Covermodel fotografiert hat, setzt den Siegenden, das neue GAB-Covermodel 2019, in einem professionellen Fotoshooting in seinem Frankfurter Studio technisch perfekt in Szene. www.hanskeller.com

Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlosen wir außerdem:

Zwei Dinnergutscheine für jeweils zwei Personen für das Restaurant Leib & Seele in Frankfurt, Kornmarkt 11, www.leibundseele-frankfurt.de

Kinogutscheine für die Frankfurter Arthouse-Kinos Harmonie und Cinema, www.arthouse-kinos.de

Zwei Tickets für den Loveball 2019, der Benefiz-Party zu Ginsten der AIDS-Hilfe Frankfurt, der am 21.9. im Gesellschaftshaus Palmengarten steigt, www.loveball-frankfurt.de

Hier kommt die Galerie mit den Anwärterinnen und Anwärtern für das GAB-Covermodel 2019: