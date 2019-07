GAB Covermodel 2019 – Das Voting

× Erweitern Foto: bjö GAB Covermodel 2019 - Voting Ex-GAB-Covermodel Sascha und Jessica Walker drücken die Daumen!

Auch in diesem Jahr war das Foto-Casting zum GAB-Covermodel nach wie vor die beliebte CSD-Aktion des GAB Magazins. Egal ob Butch, Bitch, Bär oder Supermodel: Über 70 Teilnehmende zählt unser Casting – und ab jetzt zählt jede Stimme! Jessica Walker ex-GAB-Covermodel Sascha drücken die Daumen!

Das Voting ist ganz einfach:

Favoriten aussuchen, die Bildnummer merken (NICHT die Nummer auf der Tafel!!), am Ende der Galerie im Teilnehmendenformular aus dem Drop-Down-Menü die Bildnummer auswählen und zusammen mit dem ausgefüllten Formular absenden.

Derjenige Kandidat oder die Kandidatin, die die meisten Stimmen bekommt, wird GAB Covermodel 2019.

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller, der bereits einige GAB-Covermodel fotografiert hat, setzt den Siegenden, das neue GAB-Covermodel 2019, in einem professionellen Fotoshooting in seinem Frankfurter Studio technisch perfekt in Szene. www.hanskeller.com

Unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen verlosen wir außerdem:

Zwei Dinnergutscheine für jeweils zwei Personen für das Restaurant Leib & Seele in Frankfurt, Kornmarkt 11, www.leibundseele-frankfurt.de

Kinogutscheine für die Frankfurter Arthouse-Kinos Harmonie und Cinema, www.arthouse-kinos.de

Zwei Tickets für den Loveball 2019, der Benefiz-Party zu Ginsten der AIDS-Hilfe Frankfurt, der am 21.9. im Gesellschaftshaus Palmengarten steigt, www.loveball-frankfurt.de

Hier kommt die Galerie mit den Anwärterinnen und Anwärtern für das GAB-Covermodel 2019:

Foto: GAB Magazin Bildnummer 001 Foto: GAB Magazin Bildnummer 002 Foto: GAB Magazin Bildnummer 003 Foto: GAB Magazin Bildnummer 004 Foto: GAB Magazin Bildnummer 005 Foto: GAB Magazin Bildnummer 006 Foto: GAB Magazin Bildnummer 007 Foto: GAB Magazin Bildnummer 008 Foto: GAB Magazin Bildnummer 009 Foto: GAB Magazin Bildnummer 010 Foto: GAB Magazin Bildnummer 011 Foto: GAB Magazin Bildnummer 012 Foto: GAB Magazin Bildnummer 013 Foto: GAB Magazin Bildnummer 014 Foto: GAB Magazin Bildnummer 015 Foto: GAB Magazin Bildnummer 016 Foto: GAB Magazin Bildnummer 017 Foto: GAB Magazin Bildnummer 018 Foto: GAB Magazin Bildnummer 019 Foto: GAB Magazin Bildnummer 020 Foto: GAB Magazin Bildnummer 021 Foto: GAB Magazin Bildnummer 022 Foto: GAB Magazin Bildnummer 023 Foto: GAB Magazin Bildnummer 024 Foto: GAB Magazin Bildnummer 025 Foto: GAB Magazin Bildnummer 026 Foto: GAB Magazin Bildnummer 027 Foto: GAB Magazin Bildnummer 028 Foto: GAB Magazin Bildnummer 029 Foto: GAB Magazin Bildnummer 030 Foto: GAB Magazin Bildnummer 031 Foto: GAB Magazin Bildnummer 032 Foto: GAB Magazin Bildnummer 033 Foto: GAB Magazin Bildnummer 034 Foto: GAB Magazin Bildnummer 035 Foto: GAB Magazin Bildnummer 036 Foto: GAB Magazin Bildnummer 037 Foto: GAB Magazin Bildnummer 038 Foto: GAB Magazin Bildnummer 039 Foto: GAB Magazin Bildnummer 040 Foto: GAB Magazin Bildnummer 041 Foto: GAB Magazin Bildnummer 042 Foto: GAB Magazin Bildnummer 043 Foto: GAB Magazin Bildnummer 044 Foto: GAB Magazin Bildnummer 045 Foto: GAB Magazin Bildnummer 046 Foto: GAB Magazin Bildnummer 047 Foto: GAB Magazin Bildnummer 048 Foto: GAB Magazin Bildnummer 049 Foto: GAB Magazin Bildnummer 050 Foto: GAB Magazin Bildnummer 051 Foto: GAB Magazin Bildnummer 052 Foto: GAB Magazin Bildnummer 053 Foto: GAB Magazin Bildnummer 054 Foto: GAB Magazin Bildnummer 055 Foto: GAB Magazin Bildnummer 056 Foto: GAB Magazin Bildnummer 057 Foto: GAB Magazin Bildnummer 058 Foto: GAB Magazin Bildnummer 059 Foto: GAB Magazin Bildnummer 060 Foto: GAB Magazin Bildnummer 061 Foto: GAB Magazin Bildnummer 062 Foto: GAB Magazin Bildnummer 063 Foto: GAB Magazin Bildnummer 064 Foto: GAB Magazin Bildnummer 065 Foto: GAB Magazin Bildnummer 066 Foto: GAB Magazin Bildnummer 067 Foto: GAB Magazin Bildnummer 068 Foto: GAB Magazin Bildnummer 069 Foto: GAB Magazin Bildnummer 070 Foto: GAB Magazin Bildnummer 071 Foto: GAB Magazin Bildnummer 072