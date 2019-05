FVV: 30 Sportarten in 30 Minuten

× Erweitern Foto: skeeze, pixabay.com, gemeinfrei FVV-Sport

Der FVV, Hessens größter LGBTIQ*-Sportverein, lädt zum „Tag der offenen Tür“. Alle 30 Sportarten des Vereins können an einem Nachmittag ausprobiert werden.

Unter dem Titel „30:30“ präsentiert der FVV seinen ersten Info- und Schnuppertag, an dem sich alle 30 angebotenen Sportarten des Vereins in jeweils 30-minütigen Trainings vorstellen.

Und in der Tat gibt’s für Sportbegeisterte im Angebot des FVV viel zu entdecken: Neben den klassischen Disziplinen wie Volleyball, Badminton, Schwimmen, Tanzen, Laufen oder Fußball kann man hier auch Sportschießen, Yoga, Rudern, Boxen oder Trampolinturnen trainieren.

Alle Sportarten können am „30:30“-Tag in der Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule, dem angrenzenden Sommerhoff-Park und dem Mainanleger für die Bootsportarten ausprobiert werden; die jeweils 30-minütigen Trainings sind so gestaltet, dass auch Anfänger problemlos teilnehmen können. Auch zu den weiteren Sportarten, die am Tag nicht live vor Ort ausprobiert werden können, geben Trainer und Abteilungsleiter Infos.

Eingeladen sind Vereinsmitglieder wie alle Interessierten – also einfach Sportschuhe einpacken, vorbeikommen und loslegen!

11.5., Sporthalle der Werner-von-Siemens-Schule, Gutleuthofweg 2, Frankfurt, 14 – 18 Uhr, mehr Infos über www.fvv.org/30:30