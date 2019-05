Frankfurt UAS: IDAHOBITA* 2019

× Erweitern Foto: bjö IDAHOBITA-Frankfurt-UAS

Im Rahmen ihrer Aktionswoche zum IDAHOBITA* 2019 lädt die Frankfurt University of Applied Science, kurz Frankfurt UAS, am 16.5. zur Podiumsdiskussion „Jetzt is’ doch mal gut!?“; diskutiert wird die provokante These: „Ist Diskriminierung von LSBTIQ* Schnee von gestern?“. Auf dem Podium diskutieren der Autor, Aktivist und Preisträger des Tolerantia Awards 2018 Johannes Kram, der Sozialpsychologe der Humboldt-Universität Berlin Dr. Ulrich Klocke, die LGBTIQ*-Aktivistin Jessica Purkhardt und Sarah Kenawi, Autorin und Mitarbeiterin der Deutsch-iranischen Beratungsstelle für Frauen und Mädchen.

16.5., Frankfurt UAS, Nibelungenplatz 1, Gebäude 1, Café 1, Frankfurt, 18 Uhr, www.frankfurt-university.de/idahobita