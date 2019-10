× Erweitern Foto: FLC Fetisch Flohmarkt

Der Leder- und Fetischclub Rhein-Main FLC veranstaltet in unregelmäßigen Abständen einen Flohmarkt für Fetischbekleidung und Accessoires. Am 20.10. ist es wieder so weit: Vom Handschuh über Armbänder bis zum Harness, Lederhosen und -westen, Boots oder Mützen gibt’s im Switchboard eine große Auswahl – und einen netten Plausch bei Kaffee und Kuchen sowieso – das Cream-Team des Switchboard bestückt sonntags die Kuchentheke im Switch-Café.

Für den Fetisch-Flohmarkt muss man kein FLC-Mitglied sein, wer verkaufen möchte, sollte sich allerdings vorab beim Verein über die Website anmelden.

20.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14 Uhr, www.flc-frankfurt.de/flohmarkt