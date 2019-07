× Erweitern Foto: FLC FLC beim CSD

Der Frankfurter Leder- und Fetischclub FLC nimmt auch in diesem Jahr an der CSD-Demo teil. Dabei ist es dem Verein besonders wichtig, einen vielfältigen Fetisch-Block zu bilden – denn der FLC repräsentiert nicht nur Leder, sondern steht für alle Fetisch-Vorlieben. Wer also in Leder, Army-, Rubber-, Worker-, Skin-Outfit oder Sportswear Flagge zeigen will, ist herzlich willkommen, sich der Fußgruppe des FLC anzuschließen; man muss also kein FLC-Mitglied sein. Und auch „Flagge zeigen“ ist hier wortwörtlich gemeint: Wer möchte, kann eine der vielen Fetisch-Flaggen des Vereins zur Demo schwingen. Also einfach im entsprechenden Outfit am Demo-Samstag um 11 Uhr auf dem Römer nach der Fetisch-Gruppe Ausschau halten und sich dazugesellen, eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer bereits vorher Kontakt mit dem FLC aufnehmen möchte, kann dies beim regelmäßigen FetischTreff des FLC am ersten Mittwoch im Monat ab 20 Uhr im Stall tun.

www.flc-frankfurt.de