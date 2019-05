FITSEVENELEVEN: In 10 Wochen fit für den Sommer

× Erweitern Foto: FITSEVENELEVEN Fitseveneleven

Für die Sommer-Wunschfigur 2019 ist es auch im Mai noch nicht zu spät: Mit der breiten Palette an maßgeschneiderten, regelmäßigen Trainingsmöglichkeiten, dem umfangreichen Kursangebot sowie mit den kompetenten Personaltrainern kann man bei FITSEVENELEVEN auch jetzt noch Vollgas für den Sommer 2019 geben!

Die einzige Hürde: Hoch von der Couch, jetzt starten, ein bisschen Disziplin an den Tag legen und auf die richtige Ernährung achten!

Orientieren kann man sich beim Training an Fitness-Aktionen wie der jährlich im April startenden Challenge „CHANGE IT“; dabei motivieren sich 200 Mitglieder gegenseitig, ihr Kurs- und Trainingsprogramm konsequent durchzuziehen. So finden sie heraus was man in 10 Wochen erreichen kann. Als Ansporn locken hier zusätzlich tolle Preise für die erfolgreichsten Teilnehmenden.

× Erweitern Foto: FITSEVENELEVEN Fitseveneleven

„Die Komponenten von CHANGE IT kann man natürlich auch außerhalb der Aktion als Einzelsportler trainieren“, erklärt Trainer Joel. Tipp: Zur Kontrolle und Dokumentation der Trainingserfolge kann man die regelmäßige Körperanalyse, die bei CHANGE IT inklusive ist, als Solosportler hinzubuchen. Get a grip!

Mehr Infos zum Kursangebot, Personaltrainings und Specials zu Studio-Neueröffnungen über www.fitsevenelven.de