Fit und humorvoll: Training mit Manuel

Ob als Fitnesstrainer bei mvd fitness, der Fitnessabteilung des mvd in Mannheim, oder als Glitzerengel Lafayette Diamond auf CSD-Paraden und -Bühnen: Manuel Flickinger ist in der Community engagiert! Im Interview spricht der 30-jährige über seine Fitness-Begeisterung, erfolgreiches Training für jedermann – und Federhüte! *bjö

Manuel, du bist eine vielfältige Person: Neben deinem eigentlichen Beruf als Justizfachwirt bist du auch als Fitnesstrainer tätig. Wie begann deine Fitness-Begeisterung und was brachte dich zur Entscheidung, als Trainer zu arbeiten?

Meine Begeisterung für den Sport und das Trainieren an Geräten begann zusammen mit meinem Ex-Freund als ich 19 Jahre alt war. Im Laufe der Zeit entwickelte sich mein Interesse an den verschiedensten Kursen im Fitnessstudio weiter, sei es an klassischen Bauch-Beine-Po-, Aerobic-, Step Aerobic- oder Cross Train-Kursen, dem Zirkeltraining mit diversen Trainingsgeräten.

Generell war ich schon immer eine Person, die gerne mit Menschen zusammenarbeitet und nicht zuletzt auch gerne im Mittelpunkt steht. Besonders dann, wenn man die Fähigkeit hat, den Menschen etwas mit auf den Weg zu geben. Zu meinem eigentlichen Hauptberuf im Büro sehe ich die Trainertätigkeit als eine ganz tolle Abwechslung.

Bei mvd fitness bietest du mit bodyFIT ein spezielles Workout-Training an; erkläre kurz dein Training!

Bei bodyFIT geht es in erster Linie darum, dass man innerhalb der LSBTTI*Q and Friends-Community Spaß und Freude am Trainieren hat. Hauptsächlich wird die Herz-Kreislauf-Tätigkeit, die Koordination sowie Kraft und Ausdauer verbessert. Dies geschieht durch variantenreiche Ganzkörperübungen und Elemente aus dem Aerobic. Es kommt somit auch zu einer Verbesserung der Körperform und des allgemeinen Wohlbefindens. bodyFIT ist für jedes Alter und jedes Fitness Level geeignet und man kann jederzeit in den Kurs einsteigen.

mvd fitness startet im Januar seine neue Kampagne „Mach’s zweimal“ – was steckt dahinter?

Das ist eigentlich ganz einfach: Wenn du trainierst, ermüdet dein Körper und die Leistungsfähigkeit sinkt ab. In der Erholungsphase baut der Körper seine Kraft und seine Ausdauer wieder auf, und zwar höher als zuvor. Diesen Leistungsvorrat nennt man Superkompensation.

Wenn du in diesem Moment der höheren Leistungsfähigkeit, also vom höheren Ausgangsniveau aus, das nächste Training machst, verbesserst du dich jedes Mal ein bisschen. Der Leistungsvorrat hält aber nicht lange an: Wenn du eine ganze Woche bis zum nächsten Training wartest, passiert nichts.

Ein Beispiel aus der Kampagne ist die Trainingskombination für Kraft und Ausdauer: dienstags bei Aerobic & Workout und freitags bei bodyFIT. Da ist die notwendige Regenerationszeit optimal.

Zuviel oder zu wenig Sport – wie findet man das richtige Maß?

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das jeweils typabhängig ist. Natürlich sollte man nicht übertrainieren und nicht jeden Tag ins Training rennen. Man sollte sich auch seine Erholungsphasen gönnen.

Da ich als Trainer zweimal in der Woche, montags und freitags, meine Kurse gebe, sowohl beim Sportverein als auch im Fitnessstudio, versuche ich für mich dazu noch dreimal in der Woche und am Wochenende meinen Kraftsport zu trainieren.

Abschließend kommt natürlich auch noch eine ausgewogene und gesunde Ernährung mit ins Spiel, auf die jedermann achten sollte.

Mein sportliches Fazit ist: „no pain, no gain“, wobei dabei auf die Erholung zwischen den Trainings zu achten ist.

Als Glitzerengel Lafayette Diamond lässt du dein Showtalent spielen und zeigst dich von einer ganz anderen Seite – oder muss man als Fitnesstrainer nicht auch ein gewisses Maß an Showtalent besitzen?

Das ist eine schöne Frage. Die Figur „Pride Engel“-Lafayette gibt es seit 2013. Meiner Trainertätigkeit gehe ich seit Anfang 2016 nach. Somit konnte ich mich bereits drei Jahre vor meinem Sporteln als Trainer einer breiten Masse an wunderbaren Community-Menschen mit meiner Figur Lafayette „beweisen“, so würde ich das mal nennen.

Mir persönlich fiel die Ausbildung zum Trainer daher nicht schwer, oder wie du es nennst wegen meines „Showtalents“. Ich liebe es einfach vor Menschen etwas darzubieten und somit deren Begeisterung zu erfahren.

Die Figur Lafayette Diamond bedeutet für mich Selbstbewusstsein, andere zu motivieren, Toleranz, Ehrgeiz und nicht einfach aufzugeben. Durch mein öffentliches Auftreten als Lafayette auf der Straße und bei den AIDS-Hilfe Galas möchte ich mich stark machen für mehr gegenseitigen Respekt und Wertschätzung zwischen allen Gesellschaftsbereichen und besonders auch in der LSBTT*IQ-Community. Jeder soll sich für ein gutes Miteinander einbringen können.

Dieses Showtalent hast du ehrgeizig verfolgt und vor einigen Jahren an Castingshows teilgenommen. Hast du das Gefühl, dich zwischen Showbühne, Justizfachwirt und Fitnesstrainer irgendwann entscheiden zu müssen? Oder passt das alles unter einen (Feder)-Hut?

Ich fand die frühere Teilnahme an den Castingshows und auch die Teilnahme bei First Dates im Jahr 2018 sehr prägend. Ich finde, dass jeder das tun sollte, was er selbst für richtig erachtet. Die gelegentliche Teilnahme an TV-Shows oder als Glitzerengel bei Gay-Prides ist für mich immer wieder eine willkommene Herausforderung.

Ich kann also sagen: Ich habe einen ausgesprochen großen (Feder)-Hut!

