× Erweitern Foto: Rainer Brückbauer Fetish Pub Crawl Frankfurt

Gemeinsam mit anderen Fetischkerlen in Leder-, Rubber-, Army- oder Sports-Outfit durch die Szene ziehen: Am 5.10. steigt der letzte Fetish Pub Crawl für dieses Jahr. Bei der kurzweiligen Tour geht’s in erster Linie darum, gleichgesinnte Fetisch-Fans kennen zu lernen.

„Fetisch findet ja nicht nur im Bett statt, sondern ist für viele auch ein Lebensgefühl“, weiß Organisator Franz. Von daher ist der Fetish Pub Crawl auch für Fetisch-Neulinge eine gute Gelegenheit, sich ganz unkompliziert auszuprobieren und den Fetisch mit Alltag zu verbinden. Zur Teilnahme ist ein Fetish-Outfit keine Pflicht, aber natürlich erwünscht!

5.10., Treff und Start der Tour im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 21 Uhr, mehr Infos über die FB-Gruppe „Frankfurt Fetish Pub Crawl“