Eurovision Song Contest 2019

Am 18.5. fiebert auch die Community mit beim 64. Eurosvision Song Contest; Szenekneipen übertagen die Show live! Unser Experte Bernd Ochs gibt einen Ausblick auf die Teilnehmenden, die als Favoriten gehandelt werden.

ESC-BerndOchs Bernd Ochs (rechts) mit Teilnehmer Duncan aus Holland

Auch im 64. Jahr seines Bestehens erfreut sich der Eurovision Song Contest höchster Beliebtheit. Dabei werden die Beiträge der 41 teilnehmenden Länder gern genüsslich en Detail auseinandergenommen. Wer am Schluss Chancen auf den Sieg hat? Bernd Ochs vom Frankfurter ESC-Fanclub gibt exklusiv einen Einblick in das, was in ESC-Expertenkreisen heiß gehandelt wird.

„Fetisch-Freunde werden jubeln“, so Ochs zur grotesk kostümierten Band Hatari aus Island. „Aber auch musikalisch werden Hatari polarisieren“.

Eine saubere ESC-Action-Performance liefern hingegen die Schweden mit John Ludovic. Obwohl der Song zwar „ein bisschen an den österreichischen Beitrag vom letzten Jahr erinnert, gehört er aber tatsächlich zu den eingängigeren Liedern“, so Ochs.

Die beste Show wird der ehemalige DSDS-Gewinner Luca Häni aus der Schweiz mit der actionreichen Gesangs- und Tanznummer „She Got Me“ liefern.

Auch die Abteilung Weltschmerz wird bedient: „Die Norweger Keiino bringen ein Lied zur Diskussion um den Klimawandel. Ihnen ist die Message wichtig. Aber der Song ist leider etwas zu 80er“, beurteilt Experte Ochs.

Foto: NDR / Hendrik Lüders ESC-Sisters Foto: Attilio Cusanid ESC-Mahmood Foto: SRF / Lukas Maeder ESC - LucasHaenni Foto: Julia Marie Naglestad ESC-Keiino Foto: Sotarn ESC JohnLudovic Foto: Íris Dögg Einars ESC-Hatari Foto: Fifou

Und die Favoriten der Experten? Ochs weiß Bescheid: „Der Italiener Mahmood ist der Geheimtipp und Duncan aus den Niederlanden schafft mit seinem Song ‚Arcade’ den Gänsehaut-Effekt; musikalisch gut, was nicht nur die Jury belohnen wird“.

Nicht zu den Top-Favoriten zählt hingegen der deutsche Beitrag „Sister“ vom Duo „S!sters“; schade, ist Lauritia Spinelli doch die Tochter der Musikerin Teresa Kästel, die zu ihren Lebzeiten ein Liebling der Frankfurter Community war.

18.5., 20 Uhr, ESC Live-Übertragungen: in Frankfurt im Schwejk, Schäfergasse 22, Lucky’s, Große Friedberger Str. 26, und im Switchboard, Alte Gasse 36; in Mainz in der Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, in Mannheim im Café Solo, U4 15 –16