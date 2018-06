ERMIS beim Athens Pride

× Erweitern Foto: privat Remis

Als Gruppe des LSVD Deutschland feiert ERMIS in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag. Die Gruppe ist in mehreren deutschen Großstädten Anlaufstelle nicht nur für griechische LGBT* und war unter anderem am Zustandekommen der ersten CSD-Veranstaltungen in Griechenland beteiligt. Grund genug im ERMIS-Jubiläumsjahr dem CSD in Athen einen Besuch abzustatten. Gesagt, getan: Die Frankfurter ERMIS-Sektion nimmt nun am 9.6. an der Demo-Parade in Athen teil und wird auch mit einem Info-Stand vertreten sein. Unterstützung beim Projekt „Athens Pride“ erfuhr ERMIS dabei von den Aktivistinnen Jessica Purkhardt und Harpreet Cholia.

Trotz erster Fortschritte in Richtung Gleichberechtigung in Griechenland, wie die Einführung der eingetragenen Lebenspartnerschaft 2015 oder die in diesem Jahr erstmals gesetzlich geregelte Pflegeelternschaft für gleichgeschlechtliche Paare und das Gesetz zur Selbstbestimmung des Geschlechts ohne vorherige ärztliche Behandlung, bleiben die Reformen weit hinter den Erwartungen der griechischen Community zurück.

Mehr Infos über www.ermis.de