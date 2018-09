Equality Tanzturnier

× Erweitern Foto: concon, pixabay.com, gemeinfrei Equality

Der Tanzsport hat ein strenges Regelwerk: Gleichgeschlechtlichen Paaren zum Beispiel blieb lange Zeit die Möglichkeit vorenthalten, an offiziellen Turnieren teilzunehmen. Das wurde nicht vorwiegend aus Homofeindlichkeit entschieden, sondern damit begründet, dass der Leistungsvergleich zwischen gleichgeschlechtlichen und gemischtgeschlechtlichen Paaren nur schwer möglich sei. Damit auch homosexuelle Paare Turniere tanzen können, wurden „Equality Turniere“ eingeführt. Inzwischen nehmen an diesen Turnieren nicht nur Schwule und Lesben teil, sondern auch heterosexuelle Tanzpaare, die die Rollen als Führende und Geführte flexibel handhaben möchten. Der Tanz-Sport-Club Fischbach allerdings nimmt sein erstes Equality Turnier zum Anlass, Flagge zu zeigen und hisst im Rahmen der Taunus-Tanz-Tage am 29.9. das pinkfarbene Banner für den ersten „Taunus Dance Cup“ für gleichgeschlechtliche Paare. Im festlichen Ambiente werden ab 10 Uhr Standard- und Lateinturniere für alle Leistungsklassen angeboten. Freuen kann man sich also auf Stil, Haltung und grazile Beinschwünge.

29.9., Stadthalle, Gagernring 1, Kelkheim, Turnierstart Standard um 10 Uhr, Turnierstart Latein um 14:30 Uhr, mehr Infos über www.tscfischbach.de