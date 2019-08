Equality-Tanz – was ist das?

× Erweitern Foto: Renate Hoyer/ Artemis Artemis Tanzkurs

Die Besonderheit des Equalitiy-Tanzes ist nicht nur, dass gleichgeschlechtliche Paare zusammen Standard und Latein tanzen, sondern auch, dass die Rolle der führenden und der folgenden Person wechseln kann! Der Equality-Tanz findet immer mehr Fans! Artemis, Hessens größter Frauen- und Lesben-Verein und Deutschlands ältester Frauen- und Lesben-Sportverein, bietet schon seit vielen Jahren Equality-Tanztraining an. Die Gruppen tanzen zum Teil schon seit mehreren Jahren zusammen und unternehmen neben Ballbesuchen auch andere Freizeit- und Kulturaktivitäten.

Im September startet ein neuer Tanzkurs, der sich sowohl an Anfängerinnen und Anfänger richtet, aber auch fortgeschrittenen Tänzerinnen und Tänzern sowie Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger in Schwung bringt. Bei den Trainings tanzen nicht nur Frauen mit – auch FVV-Mitglieder sind dabei und Einzelpersonen finden hier den passenden Tanzpartner oder -partnerin. Der Kurs mit Tanztrainerin Sonja Birkenfeld startet am 2. September und läuft 14 Wochen, jeweils montags ab 19 Uhr in der Turnhalle der Stauffenbergschule, Arnsburgerstr. 44, in Frankfurt-Bornheim. Anmelden kann man sich bis 20.8. über tanzen1@artemis-sport.de; Tanzbegeisterte können sich außerdem den 21.9. notieren – da findet die nächste Artemis-Standard- und Latin-Tanzparty „Tanz mit EVA“ statt!

www.facebook.com/artemis.sport.frankfurt/