Dyke*-March Rhein-Neckar

× Erweitern Foto: FransA, pexels.com, gemeinfrei

Lesbische Sichtbarkeit im öffentlichen Raum – dafür gehen seit 1981 bei den Dyke*-Marches weltweit lesbische Frauen auf die Straße und fordern gleiche und feministische Rechte für frauenliebende Frauen*. Seit 2017 findet auch in der Rhein-Neckar-Region ein Dyke*-March statt; in diesem Jahr treffen sich die Demonstrantinnen um 19 Uhr auf dem Uniplatz in Heidelberg, der Zug führt dann durch die Heidelberger Altstadt.

Im Anschluss an den Dyke*-March gibt’s im Ginger Blue die beliebte Mannheimer Paisley Party, die anlässlich des Dyke*-Marchs einen Ausflug nach Heidelberg macht.

9.8., Dyke*-March, Startpunkt Uniplatz, Heidelberg, 19 Uhr, ab 21 Uhr Paisley Party im Ginger Blue, Dossenheimer Landstr. 125, Heidelberg, www.dykemarchrheinneckar.de