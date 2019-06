× Erweitern Foto: P.Neuert Dresscode Leather

Die Leathermen of Frankfurt, kurz „LMF“, laden am 15.6. zum Leder-Dresscode-Abend im Stall. Wer beim kernigen Treffen dabei sein möchte, sollte sich an den strengen Leder-Dresscode halten! Der gilt am Abend bis 22 Uhr, dann geht das Treffen nahtlos in den normalen Stall-Betrieb über. Die LMF laden in unregelmäßigen Abständen zu Treffen mit bestimmten Fetisch-Themen – neben dem „Dresscode Leather“ gibt es zum Beispiel auch die „BLUF“-Treffen für Fans von Uniformen. Mehr Infos gibt’s auch über die FB-Gruppe.

15.6., Stall, Stiftstr. 22, Frankfurt, 19 Uhr, www.facebook.com/LMFrankfurt/