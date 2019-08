Drag Slam Frankfurt

× Erweitern Foto: madisonmedia.de Giselle

in die erste Runde geht. Und das ist durchaus wörtlich gemeint: Zwar treten hier Drag Queens nicht im Boxring gegeneinander an, aber im Stil der beliebten Poetry-, Comedy- oder Song-Slams messen sich sechs Queens in ihrer individuellen Kunst, egal ob Lip-Sync, Comedy, Travestie, Live-Gesang oder Zauberei, und müssen sich im K.O.-Verfahren vor dem kritischen Publikum beweisen. Der Gewinnerin winken ein Preisgeld und als Special zur „Drag Slam“-Premiere eine Whitecard für das Finale der Diva-Deluxe, Hessens größtem Drag Queen Contest, der dieses Jahr im November steigt. Zeremonienmeisterin des Drag Slams ist Giselle Hipps, die schlagfertig und sexy durch den Abend führen wird. Wer zur Premiere dabei sein möchte, sollte sich bis zum 17.8. über die Website beworben haben!

Mehr Infos über www.dragslam.de