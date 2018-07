Dolo vor, noch ein Tor!

× Erweitern Foto: Andy03, pixabay.com, gemeinfrei CafeKlatsch

Stoffel, Dolo und das Team vom Café Klatsch sind im Fußballfieber: Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, wird das Halbfinale am 14.7. und das Finale am 15.7. live übertragen; dafür öffnet das Klatsch an den Tagen, an denen die Spiele um 16 beziehungsweise 17 Uhr beginnen, entsprechend früher, damit Fans nichts verpassen. Zur Aufmunterung gibt’s passende Getränke-Specials wie „Russian Standard Wodka“. Nastrowje!

Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, www.facebook.com/CafeKlatschMA/