Twerk it Baby: DJ Badano ist der PlayTime Gewinner

Der aus Stade bei Hamburg stammende DJ Badano ist Sieger des nationalen PlayTime Queer-DJ-Contests, der Anfang Mai in Frankfurt sein Finale feierte. Wir stellen DJ Badano vor!

Vom Partykid zum DJ-Star: „Seit ich 18 bin, gehe ich in der Hamburger LGBT*-Szene feiern“, erzählt Raphael alias DJ Badano. „Ich habe mich dann einfach mal zu einer DJane gestellt und gefragt, wie sie das eigentlich macht. Statt mich abzuweisen, hat sie mich eingeladen und mir Theorie und Praxis erklärt, und ich durfte sie auch auf Bookings begleiten“.

Vor circa sechs Jahren bestritt Raphael dann erste eigene DJ-Sets, damals noch unter dem DJ-Namen May2B, und hat sich seitdem als DJ in der Hamburger Szene etabliert. „Durch meine Transition und der Namensänderung habe ich mir den Namen DJ Badano ausgesucht; ich wollte etwas Männlicheres“, meint Raphael.

Heute kann man ihn regelmäßig auf den Partys Pink inc und Alpha Girls in Hamburg hören. Musikalisch schlägt sein Herz für R’n‘B und seine Spielarten: „Mein erster selbstgekaufter Song war Rihannas „Pon de Replay“, damals noch als Maxi-CD mit dem Bonustrack ‚SOS’“, erinnert er sich. „Ich habe mich über die Jahre auf ‚Booty shake’ Musik spezialisiert: R’n’B, Black, Moombahton, Reggaeton, Perreo, Afrobeat, Brasiliero, Twerk, Dancehall, Basshall, Dutch-, UK- und Deutsch-Rap hört man auf meinem Floor. Diese Musikrichtung hat sich in den letzten Jahren unglaublich verändert, hat viele elektronische und tanzbare Einflüsse erfahren. Und ich stehe mit meinem Herzen hinter dieser doch etwas urbaneren Musik“, meint Badano.

Als DJ produziert er für seine Sets außerdem „Hype Edits“, Acapellas und Beats, die als Intro oder Outro die Übergänge spannender gestalten; eigene Tracks sollen demnächst außerdem dazukommen.

Aktueller Hit auf dem Dancefloor:

Ich habe ungefähr 200 Lieblingslieder und mag es, auch mal Songs zu spielen, die keiner oder nur wenige kennen; momentan ist eines dieser Songs „5 Mujeres“ von Jose Reyes La Melaza x Lírico En La Casa.

Message an die Community:

Ich denke, es gibt nichts was Menschen mehr verbindet und zusammenbringen kann, als die Musik. Fühlt einfach jeden Beat, tanzt und fühlt euch frei – Hauptsache, ihr habt Spaß, das ist die beste Medizin, die es gibt!

