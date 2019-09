DIVA DELUXE 2019: Das Online Voting ist gestartet!

× Erweitern Foto: DIVA DELUXE Diva Deluxe Semifinale Die Jury: Ripley Myers, Mr Gay Germany und Mr Gay Europe 2018 Enrique Doleschy, Gracia Gracioso und der Sänger und „The Voice of Germany“-Teilnehmer John Riot (vlnr).

Jetzt geht’s um die Wurst: Das Semifinale zu Hessens größtem Drag-Contest startet am 30.9. um 18 Uhr! Checkt die Videos der 12 Queens und vergebt „Likes“; wer die meisten „Likes“ sammelt, kommt in die fulminante Final-Show.

Die fachkundige vierköpfige Jury, bestehend aus den Queens Gracia Gracioso und Ripley Myers, Mr Gay Germany und Mr Gay Europe 2018 Enrique Doleschy sowie dem Sänger und „The Voice of Germany“-Teilnehmer John Riot, hat aus allen Bewerbungen 12 Semifinalistinnen ausgewählt, die sich bis zum 12.10. mit Videoclips bei DIVA DELUXE auf Facebook und Instagram präsentieren.

Checkt die Videos der 12 Queens und vergebt „Likes“; wer die meisten „Likes“ sammelt, kommt in die fulminante Final-Show, die am 9.11. in der Union Halle Frankfurt steigt.

Zwei Queens haben sich bereits im Vorfeld per Wildcard qualifiziert: Lucy Diamond, Gewinnerin der Kölner „Night of the Living Drag“, sowie Syreena Mars, Gewinnerin der Frankfurter DragSlam-Premiere, sind am 9.11. am Start!

Die DIVA DELUXE-Party in der Union Halle Frankfurt wird mega:

Die sechs Finalqueens messen sich in drei Kategorien, dem Catwalk im selbstgewählten Outfit, einer Freestyle-Performance und dem nervenaufreibenden „Lip Sync for your Life“-Battle.

Zu letzterem treten jeweils zwei per Zufallsgenerator ausgewählte Queens im direkten Wettstreit in der Performance eins Songs gegeneinander an.

Knifflig ist der Überraschungseffekt: Der Song stammt zwar aus einer vorher bekannt gegebenen Liste mit 10 Songs – welcher Song performt werden soll, wird erst 10 Sekunden vor Start des jeweiligen Battles vom Moderator auf der Bühne bekannt gegeben – that’s „Lip sync for your life“, Honey!

Als Gewinn winken eine Siegerschärpe samt Krönchen sowie 250 Euro Preisgeld.

Foto: DIVA DELUXE DjCK Foto: DIVA DELUXE Pam Pengco Foto: DIVA DELUXE Jazz Cortes

Zur DIVA DELUXE Party gibt’s außerdem Live-Shows von Jazz Cortes, Pam Pengco und John Riot – und natürlich darf DIVA DELUXE 2018 Rachel Intervention nicht fehlen; sie startet den Abend mit einer knalligen Opening-Show. Pierre Berlet führt erneut als Moderator durch den Abend und für den richtigen Dancefloorsound der Party sorgt DjCK aus Köln. Der Vorverkauf hat bereits begonnen!

DIVA DELUXE Semifinale Online-Voting bis 12.10. überwww.facebook.com/divadeluxeffm/ und www.instagram.com/divadeluxe_ffm/

9.11., DIVA DELUXE Finale, Union Halle, Hanauer Landstr. 188, Frankfurt, 22 Uhr, VVK über www.facebook.com/divadeluxeffm/