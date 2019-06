DIVA DELUXE 2019: Lip- Sync for Life!

× Erweitern Foto: IMAGESblue RIGO NEUMANN Rachel Intervention wurde Diva Deluxe 2018

Diva Deluxe, Hessens größter Drag-Queen-Contest, startet in die 11. Runde! Nach der fulminanten Jubiläums-Party im vergangenen Jahr findet der glamouröse Nachwuchswettbewerbs am 9.11. im Kulturbahnhof Bad Homburg statt.

Kleine Neuerungen im Reglement machen Diva Deluxe noch spannender: Das Geschlecht der Teilnehmenden spielt 2019 zum Beispiel keine Rolle mehr, dafür wurde die Finalshow um einen nicht unerheblichen Showteil erweitert.

Neben dem bekannten Catwalk auf einer diesmal sensationell langen Bühne sowie einer selbstgewählten Freestyle-Performance müssen sich die Finalistinnen auch im „Lip-Sync for Life“-Battle messen: Aus einer Liste von 20 möglichen Songs, die den Finalistinnen bekannt sind, wählt ein Zufallsgenerator einen Song und zwei Queens aus, die aus dem Stand auf der Bühne den Song als Wettstreit performen müssen – eine Neuerung, die für Gänsehautmomente und Euphorieergüsse sorgen wird!

Aber vor das große Finale hat die Diva die Bewerbungsphase und das Semifinale gestellt: Bis zum 28.9. können sich Anwärterinnen und Anwärter mit einem maximal 54-sekündigen Videoclip bewerben, um sich zunächst für das Semifinale zu qualifizieren; die Jury aus Ripley Myers, Gracia Gracioso und Mr. Gay Europe Enrique Doleschy trifft die Auswahl der Semifinal-Queens, die sich vom 30.9. bis 12.10. dem berüchtigten Online-Voting stellen; erst dann stehen die sechs Finalistinnen für die glamouröse Diva Deluxe Party am 9.11. fest – so you better start working now, bitches!

9.11., Diva Deluxe im Kulturbahnhof Bad Homburg, Bewerbung für das Online-Semi-Finale bis 28.9., alle Infos und Bewerbungsmodalitäten über www.facebook.com/divadeluxeffm/