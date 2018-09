Die eigene Erfahrung

× Erweitern Foto: jplenio, pixabay.com, gemeinfrei Erfahrung-Positiventreffen

Obwohl man heute mit HIV gut und lange leben kann, ergeben sich für die Betroffenen oftmals Probleme psychischer Art: Was bedeutet es, chronisch krank zu sein? Und dazu auch noch als HIV-positiver Mensch? Aus Angst vor Zurückweisung oder Diskriminierung verschweigen viele Patienten ihre Infektion und geraten im schlimmsten Fall dadurch in Isolation. Das Netzwerk „PRO+ Hessen“ versucht mit dem „Hessischen Positiventreffen“ dem entgegenzuwirken. An drei Tagen können hier HIV-positive Menschen in einem idyllisch gelegenen Tagungshaus in Nordhessen die eigenen Erfahrungen austauschen und somit mehr Selbstbewusstsein erfahren. Der persönliche Kontakt, das „Netzwerken“ und Knüpfen von Kontakten steht im Mittelpunkt, begleitend gibt es außerdem ein Workshop- und Vortragsprogramm zu medizinischem Fragen, seelischem Gleichgewicht sowie Tanz- und Yoga-Workshops. Infos gibt’s über die Website der Hessischen AIDS-Hilfe.

12. – 14.10., Hessisches Positiventreffen, Tagungshaus Mühlrain, Knüllwald-Niederbeisheim, Infos über www.aids-hilfe-hessen.de