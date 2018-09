× Erweitern Foto: Die Alleslöser Die Alleslöser Oliver Lorscheid und Lutz Bischoff finden für jede Event-Idee die richtige Lösung

„Wir sind nicht die Alleskönner, aber wir finden für alles eine Lösung“, lacht Oliver Lorscheid, der zusammen mit seinem Geschäftspartner Lutz Bischoff die Full-Service-Eventagentur „Die Alleslöser.“ betreibt. Lorscheid kann auf 30 Jahre Erfahrung in der Veranstaltungsplanung, -organisation und -durchführung zurückgreifen, und das merkt man seinen Events an: Egal ob es sich um eine Firmenveranstaltung, eine Ausstellungseröffnung, Konferenzen oder auch private Feste wie Hochzeiten oder ausgefallene Geburtstagspartys handelt, bei den Alleslösern gibt es keine Events von der Stange. Alles wird individuell im persönlichen Gespräch mit dem Kunden geplant, das Team betreut die Veranstaltungen vor Ort und kümmert sich auch um die Regie des Abends – denn „Qualität, Zuverlässigkeit und Loyalität sind uns sehr wichtig und die Zufriedenheit der Kunden von absoluter Bedeutung“, unterstreicht Bischoff. Neben dem technischen Equipment von Licht bis Sound bekommt man bei den Alleslösern auch Catering für jeden Anlass und Geschmack geliefert. Auch eine breite Palette von Künstlern gehört zum Angebot: Von Solo-Musikerinnen und Musikern über Live-Bands, Breakdance-Nikoläusen, Entertainern, DJs oder effektvollen Walking-Acts reicht das außergewöhnliche Portfolio. Jedes Fest bekommt dadurch einen eigenen Charakter: Eine Hochzeit im Los Angeles-Stil oder eine Betriebsparty mit dem Motto „Wild Wild West“ – alles ist möglich. Und wird mit Stil umgesetzt, wie Oliver Lorscheid erklärt: „Wir setzen professionelle Lautsprecher von Porsche Design ein, LED- und Digitaltechnik gehört auch dazu. Und wenn jemand pinkfarbene Flamingos möchte, bekommt er die Schönsten die es gibt“. Auch in der Community sind die Alleslöser bekannt, zum Bespiel mit der Astor Club Band, die beim CSD Frankfurt 2016 und 2017 für Stimmung sorgte. Die Alleslöser finden für jede Event-Idee die maßgeschneiderte Umsetzung. Checkt die Website!

Die Allerlöser, Kumeliusstr. 11, Oberursel, www.die-allesloeser.de