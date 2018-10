Der Regenbogencheck

× Erweitern Foto: filmbetrachterin, pixabay.com, gemeinfrei RegenbogenCheck

Pünktlich zur hessischen Landtagswahl hat der Hessische LSVD zusammen mit dem Bündnis „Hessen wählt queer“ die zur Wahl stehenden Parteien zu queer-relevanten Themen befragt. Der 26 Fragen umfassende Katalog umreißt die wichtigsten Queer-Themen in Hessen: Von der Fortführung des Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt, der Unterstützung von LSBT*IQ-Projekten, Engagement gegen homophobe und transfeindliche Hasskriminalität, queere Jugendarbeit bis hin zur Frage nach der Ergänzung des Art 3 Grundgesetz um die Merkmale der sexuellen und geschlechtlichen Identität. „Wir fühlen den Parteien auf den Zahn“, meint Dr. Matthias Jansen vom Landesvorstand des LSVD Hessen. Traditionell stellt der LSVD auch bundesweit bei jeder Wahl seine Wahlprüfsteine zur Debatte. In Hessen wurden die Wahlprüfsteine erstmals in Kooperation mit dem Bündnis „Hessen wählt queer“ erstellt, zu dem der Darmstädter Verein vielbunt, die „LesBiSchwulen Lehrer_innen in Hessen“ sowie der Verband lesbischer und schwuler Polizeibediensteter in Hessen VelsPol gehören. Als Bündnispartner haben sich eine Reihe von Gruppen und Vereinen angeschlossen, darunter PROUT AT WORK, Ermis, das LIBS, der Völklinger Kreis, die Regenbogenadler, Warmes Wiesbaden oder die CSDs Lahn, Kassel und Frankfurt und viele mehr. Checkt die Website!

www.hessen-waehlt-queer.de