Der neue Loveball 2019!

× Erweitern Foto: Felix Wachendörfer Loveball Frankfurt

Mit einem leicht veränderten Konzept startet der Loveball 2019, die Benefiz-Party zu Gunsten der AIDS-Hilfe Frankfurt im Gesellschaftshaus Palmengarten: Mit mehr Party-Feeling, günstigeren Ticketpreisen und bereits am 21.9. soll sich die vierte Ausgabe der glanzvollen Walking-Party zum Charity-Dancefloor weiterentwickeln und noch mehr Erfolg bescheren.

Foto: Jens Koch Mousse T Mousse T

Mousse T., Sängerin Emma Lanford, die außergewöhnliche finnische Popsängerin Alma, die King Kamehameha Club Band und nicht zuletzt DJ Julian Smith werden beim Loveball 2019 für reichlich Disco-Flair im prunkvollen Ballsaal des Gesellschaftshaus Palmengarten sorgen – das verspricht Loveball-Organisator Robert Mangold.

Die Live-Acts werden dabei im Flow der Party eingebettet sein: „Wir haben bei den drei bisherigen Loveball-Partys gemerkt, dass die Gäste am liebsten tanzen wollen“, so Robert Mangold bei der Pressekonferenz zum Event. „Wir machen den Ballsaal zur großen Tanzfläche, die Bühne samt DJ-Pult werden dafür an der langen Seite des Saals stehen. Das Programm wird nicht mehr so konzertlastig ausgerichtet sein, die Acts werden noch viel mehr zum Bestandteil der bunten Party werden – und das von Anfang an“.

Auch der Termin des Loveball ändert sich auf Samstag, den 21.9.: „Wir dachten, der Vorabend des Tag der Deutschen Einheit sei gut, aber da haben wir uns geirrt“, so Mangold weiter. „Viele nutzen das verlängerte Wochenende für einen Kurzurlaub, von daher lassen wir den Loveball jetzt zwei Wochen früher an einem Samstag starten“.

× Erweitern Foto: Michael Tinnefeld Emma Lanford Emma Lanford

Was bleibt ist natürlich das außergewöhnliche gastronomische Angebot: An zahlreichen Kochständen werden von 20:30 Uhr bis 22 Uhr Frankfurter Spezialitäten serviert, zubereitet vom 2-Sternekoch des Restaurants Lafleur, Andreas Krolik, Bankett-Küchenchef Steffen Haase sowie Dominik Gande, Küchenchef des Caféhaus Siesmayer, sowie vom Konditoreiteam um Sabrina Haberlah und Robert Polz. Ein zusätzliches Mitternachtsbuffet sorgt für Stärkung für den Tanz bis zum frühen Morgen.

21.9., Loveball im Gesellschaftshaus Palmengarten, Palmengartenstr. 11, Frankfurt, der Vorverkauf hat begonnen, Infos und Hotel-Packages über www.loveball-frankfurt.de