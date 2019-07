Der CSD-Stöckelschuhlauf

× Erweitern Foto: ahß, ahss@gmx.net, CSD Frankfurt CSD Stoeckelschuhlauf

Wer kann am schnellsten in Stöckelschuhen über die Infostraße des Basar der Vielfalt rennen? Beim beliebten Contest treten immer zwei Kandidaten oder Kandidatinnen gegeneinander an und müssen die mit jubelnden Zuschauern gesäumte Strecke auf dem Basar der Vielfalt in möglichst kurzer Zeit absolvieren. Highheels werden bei Bedarf gestellt. Herrlich tuntig? Nicht unbedingt – denn beim Lauf auf Pfennigabsätzen kommt’s vor allem auf Attitüde und Körpergefühl an.

20.7., Basar der Vielfalt, Große Friedberger Straße, 19 Uhr, www.csd-frankfurt.de