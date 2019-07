Der CSD Frankfurt Partyfahrplan

× Erweitern Foto: Sharon McCutcheon, pexels.com, gemeinfrei Regenbogenflagge Glitzer

Auch wenn der Festplatz Konstablerwache und der Basar der Vielfalt schließen, ist der CSD noch nicht zu Ende: In den Clubs wird weitergefeiert – CSD ist auch in der Nacht!

FREITAG

Club 78 – CSD-Special

× Erweitern Foto: sky project Club78

Zum Start ins CSD-Wochenende spielt das Club 78-Special im Karlson auf zwei Floors eine bunte Musik-Mischung aus Charts, House und Black Sounds – das Beste der letzten Jahrzehnte bis heute! Für die richtige Mischung ist neben Club 78-Resident Dirk Vox unter anderem Dommy Dean verantwortlich. Candys, Welcome Drinks und eine bunt gemischte Crowd verstehen sich von selbst!

Checkt die Ticketangebote: VVK-Stellen bis 18.7. sind das Lucky’s (Große Friedberger Str. 26) und die Metropol Sauna (Schwedenkronenplatz über Große Friedberger Str.). Der Online-VVK läuft bis 18.7., 16 Uhr; dort gibt’s bis 5.7. günstige Early-Bird-Tickets sowie die CSD-Party-Kombi-Tickets Club 78 / Delicious – beide Partys stammen aus dem Hause sky project von Ralf Bareuter. Everybody dance now!

19.7., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.club78.de

Xtremeties CSD-Edition

× Erweitern Foto: bigFM Marusia Taylor

Die Xtemeties-Ladies laden zum CSD-Starter für Gay Girls and Friends. Im Café des Klubs Nachtleben tanzt man zu Pop und House von DJ Hildegard, im Basement lässt bigFM-DJane Marusia Taylor die Luft vibrieren. Checkt die Instagram- und Facebookseite der Xtremeties für Free Drinks und Free Entry!

19.7., Nachtleben, Kurt Schumacher Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/Xtremeties

Comeback Pride Special Neon-Edition

× Erweitern Steve Kaul

Die Comeback-Bar lädt zur CSD-Eröffnungsparty mit DJ Steve K. alias Steve Kaul. Unter dem Motto „Neon Edition“ strahlt der Regenbogen in bunten Neonfarben, Steve K mixt dazu einen lässigen Sommermix aus Pop, Hip Hop, Latin und House.

19.7., Comeback, Alte Gasse 33, Frankfurt, 23 Uhr, Pride-Special Neon

SAMSTAG

Prideboat’19

× Erweitern Foto: Mauricio Mascaro, pexels.com, gemeinfrei CSD Party Prideboat

Ein toller Tagestörn samt starkem DJ-Team: Am CSD-Samstag, quasi im Anschluss an die CSD-Demo, sticht das Prideboat’19 in See!

Schoon allein die Location ist sehenswert: Ein 69 Meter langes Schiff mit Platz für über 400 Gäste, zwei Ebenen und einem komplett offen Dach, liebevoller Deko, einer Bar und kleinen Speisen.

Für den richtigen Sound sorgt das DJ-Team Hildegard, Steve K., Optimica und Fleder.

Mit einem melodisch-housigen Soundtrack sticht das Prideboat um 19 Uhr vom Eisernen Steg in See – pünktliches Erschienen versteht sich von selbst. Gegen 22:30 Uhr kehrt die Bootspartie wieder zurück. Ticketvorverkauf wird empfohlen!

20.7., Bootanlegestelle Eiserner Steg, Frankfurt, Einlass ab 17 Uhr, Abfahrt 19 Uhr pünktlich, Rückkehr gegen 22:30 Uhr, mehr Infos über www.facebook.com/prideboatffm/, VVK über www.gismo-entertainment.de

Delicious CSD-Special

× Erweitern Foto: sky project CSD Party Delicious

Der krönende Abschluss des CSD-Samstag ist wie immer die Delicious-Party – 2019 mit vier DJs auf drei Floors (Welcome-, Lounge- und Main-Floor) plus einer Live-Performance von Jean Pearl; die Sängerin lebt auf Ibiza und hat bereits mit House-Größen wie Mousse T., Sash! oder Fedde Le Grand gearbeitet. Sie wird der Partymeute kräftig einheizen! Die DJs des Abends sind Marcel Perez (Underground, Circuit, Progressive, Tribal), Mark Hartmann von der Pure Party (Pumping House), Le Alen (Gibson Resident mit Deep- und Latin-House) sowie Meggi (Black Music).

Foto: sky project CSD Party Delicious

Checkt die Ticketangebote: VVK-Stellen bis 18.7. sind das Lucky’s (Große Friedberger Str. 26) und die Metropol Sauna (Schwedenkronenplatz über Große Friedberger Str.). Der Online-VVK läuft bis 18.7., 16 Uhr; dort gibt’s bis 5.7. günstige Early-Bird-Tickets sowie die CSD-Party-Kombi-Tickets Delicious / Club 78 – beide Partys stammen aus dem Hause sky project von Ralf Bareuter. Gonna make you sweat!

20.7., Gibson, Zeil 85 – 93, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.delicious-party.de

NoA-CSD-Special

× Erweitern DJane Simone

Die „Night of Angels“, kurz NoA, macht mobil zum CSD 2019 und lädt zur Gay Girls and Friends-Party ins coole Karlson – inklusive VIP-Lounge (Reservierungen über booking@noagroup.de), klimatisierten Räumen und Cocktailbar. Zwei erfahrene DJ-Frauen sorgen für Stimmung: Simoné aus Mannheim ist bekannt für ihren gutgelaunten Dance-Mix aus allen Genres, NoA-Macherin und Resident-DJane Maryme ergänzt mit Hits und Partytunes. Get it, Girls!

20.7., Karlson, Karlstr. 17, Frankfurt, 22:30 Uhr, www.noa-party.de

Atomic CSD-Doppeldecker

× Erweitern Foto: Peggy Tassin Sony Straight

DJane Trust.The.Girl lädt mit ihrer Atomic-Party zum Doppeldecker-Special am CSD-Samstag. Auf zwei Floors tobt der Tanz: Trust.The.Girl und Sony Straight bringen im Nachtleben-Café Pop, Charts und All-Time-Faves, im Basement gibt’s Indie und Pop mit dem Atomic-Erfinder DJ Pol und Mr. Biró. It’s only Rock’n’Roll, but we like it!

Foto: Promo DJ trust.the.girl Foto: privat Mr. Biró

20.7., Nachtleben, Kurt-Schumacher-Str. 45, Frankfurt, 23 Uhr, www.facebook.com/AtomicVonHerzen/

Gay Oriental Night

× Erweitern Foto: DJ Kanun DJ Kanun DJ Knaun

Die 1001 Gay Oriental Night steigt jeweils am dritten Samstag des Monats, und somit passt der Termin hervorragend zum CSD-Wochenende! DJ Kanun Yildirim ist der Mann für den einzigartigen Mix aus modernen orientalischen, türkischen und arabischen Sounds, die er galant mit Balkan-Beats und westlichem Pop, House, Charts und R’n’B mixt. Da kann keiner stillstehen!

20.7., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de

Dora tanzt zum CSD

× Erweitern Foto: Ronni Shendar Murat Tepeli DJ Murat Tepeli

Im Tanzhaus West wehen am CSD-Wochenende die Regenbogenflaggen besonders wild: Mit Murat Tepeli

Foto: Marco Krüger Roi Perez Roi Perez

und Roi Perez stehen gleich zwei DJs aus der Berliner Berghain/Panoramabar-Posse hinter den Decks. Für mehr queere Sounds sorgen außerdem Ireen Amnes vom Londoner Kollektiv „Under my Feet“, DJ Slowhand, Plague, Jenne, Frau Laura („Mitte der Gesellschaft“), Marc Keen und Francesco Menduni. Das „Dora Brilliant“-Café wird außerdem zur „Mitte der Gesellschaft“, und unter dem Motto „Die MdG ist voller Held*innen“ gibt’s bunte Aktionen, Showeinlagen und Überraschungen – getreu dem Motto: „You may be black, you may be white, you may be L, G, B, T, Q or I – it doesn’t make any difference in Dora’s House“!

20.7., Tanzhaus West, Gutleutstr. 294, Frankfurt, 22 Uhr, www.tanzhaus-west.de

Fries before Guys CSD-Special

× Erweitern Foto: Sven Marquardt DJ Massimiliano Pagliara Massimiliano Pagliara by © Sven Marquardt, 2018

Foto: Paramida Paramida

Die LGBT*-Party im Robert Johnson legt zum CSD eine Extrarunde ein. Die Resident-DJs Massimiliano Pagliara und Paramida weben den gewohnt feinmaschigen Qualitäts-Houseteppich, dazu kommen Carlos Valdes von der Amsterdamer „Is Burning ...“-Party, der Berghain/Panoramabar-Resident Cormac und als Special-Guest die Gender-Bender*in Planningtorock, die um 22 Uhr performt.

20.7., Robert Johnson, Nordring 131, Offenbach, 22 Uhr, www.facebook.com/liveatrobertjohnson/

SONNTAG

Popcore CSD Closing-Party am Sonntag

× Erweitern Popcore JFC

Die CSD Closing-Party ist zurück und wird diesmal von Mr. Biró und seiner Popcore-Sause

Foto: Mr Biro Mr Biro

bestritten! Die Location am Mainufer ist famos: Auf den sacht schaukelnden Planken des Yachtklub mit den beiden Open-Air Decks gibt’s Pophymnen der vergangenen 40 Jahre und R’n’B-Beats. Unterstützt wird Mr. Biró vom Drag Trio JFC. alias Jazz Cortes, Feeby Fergison und Cimberly Clark, die bereits am Freitagnachmittag als Moderatorinnen auf der CSD-Hauptbühne zu bewundern waren. Bei Popcore kümmern sich die drei Queens mit Süßem und frechen Sprüchen um die Gäste. Der Eintritt der Popcore-Party kommt dem CSD-Verein zu Gute. Ein gelungener Ausklang des CSD-Wochenendes!

21.7., Yachtklub, Tiefkai am Deutschherrnufer / Alte Brücke, 21 Uhr, www.facebook.com/Yachtklub/