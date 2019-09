„Der Attentäter“ – Gedenken im Hotel Silber

× Erweitern Foto: Haus der Geschichte Baden-Württemberg/ Daniel Stauch Hotel Silber

Mit zwei Veranstaltungen setzt sich die Stuttgarter Gedenkstätte Hotel Silber mit dem Thema Homosexualität auseinander. Den Auftakt macht am 22.9. eine Lesung mit dem Autor und Historiker Dr. Lutz van Dijk zu den Hintergründen der Pogromnacht von 1938.

In seiner Lesung erzählt Dr. Lutz van Dijk die Geschichte des Herschel Grynszpan, der auf der Flucht vor den Nazis einen deutschen Beamten in der Botschaft in Paris so schwer verletzte, dass der Beamte starb. Die Tat wird politisch missbraucht: als „Rache für die Mordtat von Paris“ kommt es in der Nacht vom 9. zum 10.11. 1938 fast überall in Deutschland zu Verhaftungen und Ermordungen von jüdischen Menschen, Plünderung deren Geschäfte und Zerstörung von Synagogen. Van Dijk untersucht, wie es zur Tat des Herschel Grynszpan kommen konnte; kannte er den Beamten aus der Schwulenszene? Hatte er gehofft, über ihn an Ausreisepapiere zu kommen? Der Eintritt zur Lesung mit anschließender Diskussion ist frei. Der Abend wird unter anderem unterstützt vom „Projekt 100% Mensch“.

Am 4. und 5.10. findet in der Gedenkstätte Hotel Silber unter dem Titel „Zukunft braucht Erinnerung“ eine öffentliche Fachtagung zur LSBTIQ*-Geschichte statt. Neben der Themenführung „Die Polizei im Hotel Silber und die Bekämpfung von Homosexualität“ gibt es eine Vielzahl von Gastbeiträgen mit Themen wie dem Vergleich der deutschen und US-amerikanischen Emanzipationsbewegung von LSBTIQ*-Menschen oder zur Bedeutung des Paragrafen 175 in den 1950er Jahren.

Durch den Fachtag führen Ralf Bogen von der AG Vielfalt der Initiative Lern- und Gedenkstätte Hotel Silber, Karl-Heinz Steinle, Vorstand des Fachverbands „Homosexualität und Geschichte Berlin“ sowie Angela Jäger vom Sprechendenrat des Netzwerks LSBTTIQ* Baden-Württemberg.

Die Veranstaltung richtet sich an Historikerinnen und Historiker wie Interessierte, der Eintritt ist frei.

Im Gebäude des „Hotel Silber“ war von 1937 bis 1945 die Gestapozentrale für Württemberg und Hohenzollern untergebracht. Das Gebäude dient heute als Gedenkstätte.

22.9., Lesung mit Dr. Lutz van Dijk, Hotel Silber, Dorotheenstr. 10, Stuttgart, 18 Uhr, 4. – 5.10., Fachtagung „Zukunft braucht Erinnerung“, www.geschichtsort-hotel-silber.de